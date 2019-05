Zingaretti | “È la strada giusta” Renziani divisi | solo Giachetti alza i toni

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Man mano che lo spoglio delle amministrative prosegue, al Nazareno vedono confermare un trend positivo, che sembra perfino rafforzarsi rispetto a quello delle europee. La vittoria al primo turno in comuni come Firenze, Bari, Bergamo, Modena e Pesaro fa tirare un sospiro di sollievo, per aver mantenuto senza troppe difficoltà quella trincea, dalla quale non si doveva in alcun modo retrocedere. Altrove, saranno i ballottaggi a decidere le sorti di amministrazioni importanti come Ferrara, Reggio Emilia e Forlì, chiamate a dare speranza in vista delle regionali di fine anno in Emilia-Romagna, dove ieri la Lega ha fatto segnare uno storico sorpasso alle europee, affermandosi come primo partito.Resta il rammarico per aver perso il Piemonte, consegnando così alla destra a trazione leghista tutte le regioni del Nord. Ma era un dato non certo inatteso, al di là delle ...

