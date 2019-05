Europee | Zaia | ' In Veneto nessun rimpasto | ottimi rapporti con Fi e Fdi'

liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Per me le dinamiche non cambiano". Così Luca, presidente della Regione, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se cambieranno inella maggioranza, dopo questo risultato elettorale. "Sono rispettoso del voto dei miei concittadini espresso ne

TgrVeneto : #Lezioni Europee #Europee2019 In esclusiva per Rai Tgr Veneto, il primo commento audio del presidente del Veneto Lu… - amperrino : Europee: Zaia, 'vittoria personale di Matteo Salvini, ora tocca all'autonomia' - - tano2763 : RT @leganordsgl: Lo dice anche Luca Zaia Domani #votalega e #scriviborchia. Si vota dalle 7.00 alle 23.00, porta con te un documento d'iden… -