Chi promette meno regole in Europa | domani chiederà soldi ai contribuenti

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Ora ho il mandato degli italiani per ridiscutere i parametri europei” ha dichiarato il ministro Matteo Salvini commentando l’esito delle elezioni europee. Quando si ottiene “un risultato come il nostro” ha spiegato, “significa che il momento è maturo”.La Lega non è l’unico partito che in campagna elettorale si è impegnata a cambiare lefiscali. Anche il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e il Partito Democratico hanno fatto - sebbene con toni e sfumature diversi - la stessa promessa. Il punto di partenza che accomuna queste forze politiche è che limiti come quelli del 3 percento del disavanzo rispetto al Pil o del 60 percento del debito rispetto al Pil, e obiettivi come il pareggio di Bilancio sono dannosi e, pertanto, devono essere rivisti.Solo conpiù morbide - o perfino senza...

