Bruxelles rovina la festa di Salvini e fa schizzare lo spread | In arrivo la

(Di lunedì 27 maggio 2019) Puntuale, arriva la lettera di. Puntuale, torna a salire lo. Al ministero dell’Economia sono in attesa nelle prossime ore della missiva, già largamente annunciata, da parte della Commissione Europea sui conti pubblici italiani. Ancora non del tutto smaltita l’euforia per il successo elettorale che lo ha consacrato di fatto primo azionista del Governo, Matteosi è subito calato nella trincea della prossima sfida: quella che si apre ufficialmente il prossimo 5 giugno e si protrarrà fino all’autunno sul mancato rispetto della regola del debito da parte dell’Italia. Daè filtrata, tramite Bloomberg, la possibilità di una multa da 3,5 miliardi di euro per l’Italia a causa del mancato taglio del debito pubblico nel 2018. La lettera ina Roma non comporterà ...

