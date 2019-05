Tornado in Oklahoma | distrutto hotel | ci sono vittime

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) Unsi è abbattuto sulla cittadina di El Reno, in, facendo crollare un. Secondo le autorità locali tra le macerie cialmeno due, oltre a diversi feriti, mentre si sta facendo ancora la conta dei dispersi. Ilsi è abbattuto sulla cittadina di El Reno, che si trova a circa 40 chilometri daCity nella tarda serata di sabato. In totale, negli ultimi sette giornistate registrate oltre 200 segnalazioni dinegli Stati Uniti centrali, I danni maggioristati registrati appunto ine in Missouri. Le forti raffiche di vento e le piogge hanno favorito anche inondazioni. VIDEO from El Reno,. “Victims are being pulled from the rubble.” pic.twitter.com/DEJup1hNfA— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 26 maggio 2019 In, prima dell’incidente dell’erano stati registrati un morto e 74 ...

