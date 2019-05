Roland Garros – Elina Svitolina non lascia scampo a Venus Williams | la ‘Venere’ eliminata

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. Elina Svitolina rifila un doppio 6-3 a Venus Williams : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros 2019 : Marco Cecchinato viene rimontato e battuto all’esordio da Nicolas Mahut : Marco Cecchinato, semifinalista lo scorso anno al Roland Garros, oggi perde all’esordio contro il francese Nicolas Mahut e deve dire addio a tanti punti nel ranking ATP, perdendo molte posizioni: l’azzurro esce sconfitto dopo una battaglia lunga tre ore e 22 nella quale è stato avanti di due set prima di essere rimontato e battuto dal transalpino con il punteggio di 2-6 6-7 (6) 6-4 6-2 6-4. Nel primo set pare tutto facile per la ...

Roland Garros – Pliskova sul velluto : Madison Brengle spazzata via in due set : Karolina Pliskova trionfa all’esordio nel Roland Garros: la tennista ceca supera Madison Brengle in 2 set dopo poco più di un’ora Dopo il successo agli Internazionali d’Italia, Karolina Pliskova esordisce con una vittoria nel Roland Garros. La tennista ceca, numero 2 del ranking mondiale femminile, ha avuto bisogno di 1 ora e 2 minuti per piegare le resistenze di Madison Brengle, numero 97 al mondo. Pliskova si è imposta in due set, vinti ...

buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E' un giorno già ricchissimo per l'Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un'ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros – Cecchinato non si ripete! L’azzurro fuori al primo turno dopo 3 ore di battaglia contro Mahut : Marco Cecchinato non riesce a ripetere la stessa prestazione offerta lo scorso anno al Roland Garros: L’azzurro fuori al primo turno contro Nicolas Mahut dopo oltre 3 ore di battaglia dopo la grande prestazione offerta l’anno scorso, Marco Cecchinato è tornato al Roland Garros con gli occhi di tutto il panorama tennistico, non solo quello italiano, puntati addosso. Il tennista siciliano, forse anche a causa della pressione, non è però ...

buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E' un giorno già ricchissimo per l'Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un'ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros - Matteo Berrettini batte in rimonta Andujar. Fuori invece Sonego (eliminato da Federer) e Cecchinato : Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, secondo Slam stagionale scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 23enne romano, numero 32 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros, ha battuto in rimonta per 6-7 6-4 6-4 6-2, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking. Prossimo ostacolo per Berrettini il Next Gen norvegese Casper Ruud, 18enne di ...

buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E' un giorno già ricchissimo per l'Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un'ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E' un giorno già ricchissimo per l'Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un'ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros 2019 : Ritorno vincente a Parigi per Roger Federer. Sconfitta in tre per un combattente Lorenzo Sonego : Il Ritorno di Roger Federer al Roland Garros è vincente. Quattro anni dopo dall’ultima volta sulla terra rossa francese, lo svizzero ha superato in tre set Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2 6-4 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un buon esordio per il nativo di Basilea, che non ha speso tante energie contro il piemontese, che comunque si è difeso soprattutto nel secondo e terzo set. Sonego ha sicuramente pagato un ...

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : ci si gioca tutto al quinto (6-2 7-6 4-6 2-6 2-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : ci si gioca tutto al quinto (6-2 7-6 4-6 2-6 1-2) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E' un giorno già ricchissimo per l'Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un'ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Sonego-Federer - Roland Garros in DIRETTA : 2-6 4-6 4-6 - lo svizzero si impone in tre set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Roger Federer, match valevole per il primo turno del Roland Garros 2019. Comincia il secondo Slam dell’anno e subito in questa domenica ci sarà il grande e atteso ritorno sulla terra rossa parigina di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca al Roland Garros dal 2015 e c’è davvero grandissima attesa per il nativo di Basilea, che ieri ha riempito il Suzanne Lenglen per un ...