Parkinson | la cura parte dall’immunoterapia

Dalla melanina nuove prospettive per la cura di patologie degenerative come il Parkinson : nuove prospettive per la cura di patologie degenerative come il Parkinson da una ricerca di un team tutto italiano – ENEA, Università Federico II e CNR – pubblicata sulla rivista scientifica internazionale “Frontiers in Chemistry”. I ricercatori sono riusciti a “potenziare” miliardi di volte come conduttore di elettricità la melanina – la sostanza che colora naturalmente pelle, capelli e occhi – in modo da poter realizzare elettrodi ...