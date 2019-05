GF 16 | Gennaro chiede un bacio a Francesca La reazione di lei

lanostratv

(Di domenica 26 maggio 2019)Lillio vuole baciareDe André al GF 2019. Lei replica CheLillio provi più di una semplice amicizia nei confronti diDe André non è ormai un mistero. Sia perché a palese, sia perché è stato confermato dallo stesso concorrente del GF 16. Poche ore fa, mentre il ragazzo era a letto in compagnia die di Erica, si è sbilanciatondo alla ragazza di poter essere svegliato, la prossima volta, con unin bocca. Questo non ha capito ancora. Come si fa? Innanzitutto se volessi darti mai unin bocca, di certo non sarei io quella che ti da unin bocca. E poi io nongli amici ha rispostoDe André al GF 16, che prima di sbilanciarsi nel rispondere aLillio è subito scoppiata in una sonora, e forse imbarazzata, risata. Nonostanteabbia scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato, ha ...

TheresaShilva : #GF16 Attenzione: Gennaro chiede a Francesca perché non lo bacia in bocca. Lei risponde che non bacia i suoi amici.… - MillaCarbo1 : - Cosa chiede a San Gennaro? - Sono Giapponese #sushi @ Haru - AlessioViscardi : Next stop: giro di usura sui rider di Foodora | Pozzuoli. “E’ finito in manette Gennaro Imperatore, il 27enne che,… -