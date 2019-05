Spider e cabriolet - I modelli in vendita in Italia FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 25 maggio 2019) Nella nostra galleria di immagini abbiamo raccolto oltre quaranta scoperte tradisponibili sul nostro mercato, di ogni prezzo e alimentazione. Tanti idi fascia alta, se non altissima, ma latitano le proposte più economiche: due sole auto, la Fiat 500C e la Smart fortwo cabrio (che sta per dire addio ai propulsori termici) hanno listini di partenza inferiori ai 20 mila euro, mentre tra 20 mila e 30 mila euro troviamo solo altre cinque open top (la DS 3, ormai a fine vita, la Mini, la Mazda MX-5, lAbarth 595/695C e la Fiat 124). E il mercato, in assenza di proposte accessibili, ne risente: da gennaio ad aprile cabrio e, immatricolate in 2.841 unità, hanno perso il 22,8% delle registrazioni rispetto allo stesso periodo del 2018.

