Novara Omicidio di Leonardo | fermati Gaia Russo e Nicholas Musi

Novara - bimbo di 19 mesi morto : fermati per omicidio la mamma e il compagno : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Omicidio del bimbo di venti mesi a Novara - fermati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pomeriggio all’ospe...

Omicidio del bimbo di venti mesi a Novara - arrestati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pomeriggio all’ospe...

Novara - bambino di due anni morto : indagati per omicidio volontario la mamma e il compagno : Il piccolo Leonardo non è caduto dal letto. I risultati dell’autopsia, effettuata presso la clinica di Medicina legale dell’Asl di Novara, smentisce il racconto fatto giovedì mattina ai soccorritori del 118 dalla madre del bambino, che avrebbe compiuto due anni il prossimo settembre. Sin da subito i gravi ematomi sul corpo del bimbo avevano insospettito il personale sanitario, allertato da una chiamata della mamma, che aveva spiegato di come il ...

Novara : bimbo morto - mamma e compagno indagato per omicidio volontario : È morto poco dopo l’arrivo in ospedale Maggiore di Novara giovedì 23 maggio. Il piccolo Leonardo, appena due anni come il bimbo ucciso dal padre a Milano, era già in condizioni disperate quando la madre ha chiamato l’ambulanza nel quartiere Sant’Agabio. «Il bambino sta male, fa fatica a respirare», ha detto ai sanitari. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il bimbo è morto non appena arrivato in terapia intensiva. Per la sua morte ora sono ...

Bimbo di 2 anni morto a Novara - indagati per omicidio madre e compagno. L'autopsia : «Lesioni non da caduta» : omicidio volontario: è il reato ipotizzato dalla Procura di Novara che ha aperto un fascicolo sul bambino di neppure due anni, Leonardo, morto ieri mattina all'arrivo...

Bimbo di 2 anni morto in ospedale a Novara : indagati per omicidio la madre e il compagno : Aperto un fascicolo sul piccolo deceduto ieri mattina all'arrivo in ospedale. Nell'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il procuratore capo di Novara, Marilinda Mineccia, invita alla prudenza: "Siamo alle fasi preliminari dell'indagine"

Novara - morto bimbo di 2 anni : indagati per omicidio la mamma e il compagno : Nell’interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Giunta al pronto soccorso la donna aveva sostenuto che il piccolo Leonardo fosse caduto dal lettino

Novara - bambino di 2 anni morto in casa : indagati la madre e il suo compagno per omicidio volontario : “Venite, fate presto, mio figlio sta male”. Era iniziata così, giovedì mattina: con l’allarme di una mamma ai sanitari del 118 con voce allarmata. Ma dopo una notte di interrogatorio, durante il quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la procura di Novara ha deciso di indagare la donna e il compagno per la morte del loro figlio, neanche 2 anni, dopo l’arrivo in ospedale. L’accusa è di omicidio ...

Bimbo di 2 anni morto in ospedale a Novara : indagati per omicidio la madre e il compagno : Aperto un fascicolo sul piccolo deceduto ieri mattina all'arrivo in ospedale. Nell'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il procuratore capo di Novara, Marilinda Mineccia, invita alla prudenza: "Siamo alle fasi preliminari dell'indagine"