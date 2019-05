Diretta Benevento Cittadella Streaming video DAZN | Roberto Insigne protagonista?

LIVE Cittadella-Benevento 1-1 - Semifinale Play-off Serie B in Diretta : Insigne regala il gol della parità al Benevento! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cittadella-Benevento, match valido per la prima Semifinale Play-off della Serie B di calcio. Stasera, alle ore 21:00, il Cittadella di mister Venturato, reduce dal successo al primo turno con lo Spezia (2-1), ospiterà al “Tombolato” il Benevento. I Campani, forti del quarto posto ottenuto nella stagione regolare (diventato terzo dopo la squalifica del Palermo), sono i favoriti principali per la ...

Dove vedere Brescia-Benevento in Diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Brescia-Benevento in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, il match di ritorno tra Brescia e Benevento valido per la 38esima giornata di Serie B. Ultima di campionato che verrà giocata serenamente da entrambe le squadre, poiché irrilevante ai fini della classifica generale. Brescia-Benevento: come arriva la squadra di Corini Il Brescia di ...

Diretta Benevento-Padova e Livorno-Carpi alle 15 : probabili formazioni. Dove vederle in tv : BENEVENTO - Due le gare della trentasettesima giornata di campionato in programma oggi alle 15. Al Vigorito il Benevento ospita il Padova . I giallorossi di Bucchi , blindato il quarto posto, ...

Dove vedere Crotone-Benevento in Diretta streaming o tv : Dove vedere Crotone-Benevento in diretta streaming o tv La 36esima giornata di Serie B 2018/2019 vedrà affrontarsi Crotone e Benevento. La partita è in programma per domani, Mercoledì 1 Maggio, alle ore 15:00. Il match si disputerà allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Crotone-Benevento: come arriva alla partita il Crotone Il Crotone si trova in 14esima posizione, a quota 37 punti e la zona Play Out dista 5 punti, motivo per il quale è ...

Benevento Cosenza 2-2 - il risultato in Diretta live : gol del pari di Tutino : Benevento-Cosenza 2-2 live 25' Bandinelli, B,, 28' Caldirola, B,, 38' Sciaudone, C,, 44' Tutino, C, Benevento, 4-3-1-2,: Montipò; Gyamfi, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, 9' Tello,, Viola, ...

Benevento Cosenza 0-0 - il risultato in Diretta live : ci prova Viola : Benevento-Cosenza 0-0 live Benevento, 4-3-1-2,: Montipò; Gyamfi, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, 9' Tello,, Viola, Bandinelli; Insigne; Coda, Armenteros. All. Bucchi Cosenza, 3-5-2,: Perina; ...

Diretta Benevento COSENZA / Streaming video Rai : l'arbitro è Antonio Di Martino : DIRETTA BENEVENTO COSENZA Streaming video e tv: cronaca live della partita dello stadio Vigorito, valida per la 35giornata nel campionato di Serie B.