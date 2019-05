Ballando con le Stelle | Massimo Giletti e l' ospitata mordi | fuggi e Viva la

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) Era stato annunciato come ballerino per una notte, ma ballerino non lo è stato affatto. L'atteso ritorno dicome ospite di un programma di Rai 1 (in questo casocon le) è diventata una visita di cortesia, un po' come quando si torna a casa dai parenti per sapere come stanno e il conduttore di Non è l'Arena è voluto tornare per una sera da Mamma Rai che per anni lo ha tenuto 'in grembo'.con le, prima semifinale del 24 maggio 2019: Manuela Arcuri eliminata. Suor Cristina/Oradei e Lo Verso/Togni al ballottaggio Il programma di Rai 1 sempre più vicino al gran finale. Questa sera la prima delle due semifinali in direttacon lee l'e "la Rai" pubblicato su TVBlog.it 25 maggio 2019 02:01.

