Verissimo | Pamela Prati messa all' angolo | Adesso deve tirare fuori quel nome

Caso Prati - Pamela e la confessione a Verissimo : “Non ho mai visto Mark - né l’ho mai sentito al telefono. L’avrei incontrato il giorno delle nozze” : Sabato Pamela Prati tornerà per la terza volta a Verissimo, l’intervista in onda su Canale 5 sarà una vera e propria confessione. La showgirl sarda nel corso della registrazione ha infatti ammesso che Mark Caltagirone, l’imprenditore di cui parlava come futuro sposo, in realtà non esiste. Il sito Dagospia fa sapere che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe poi raccontato in lacrime di essere stata plagiata dalle due ...

Pamela Prati - Dago-bomba : "Sta andando da Silvia Toffanin per Verissimo. Che cosa rivelerà sul suo caso" : Ultim'ora di Dagospia sul caso di Pamela Prati. La showgirl, secondo quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, starebbe andando a Cologno Monzese negli studi Mediaset per registrare la prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 25 maggio. "cosa dirà la Prati a Silvia Toffanin?" si ch

Eliana Michelazzo : «Non sono lesbica». Pamela Prati sarà a Verissimo : Eliana Michelazzo “Rispetto il mondo gay. Se lo fossi non sarebbe stato un problema“. A parlare è Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati. Al fine di mettere a tacere lo scoop lanciato qualche ora fa da Dagospia, la manager ha scelto il suo account Instagram per negare di avere intrattenuto, per diverso tempo, una relazione di natura saffica con Pamela Perricciolo, la sua socia nella Aicos Management. Con un ...

Pamela Prati a Verissimo - lite con Silvia Toffanin. «Fammi vedere Mark». «Me ne vado» : Pamela Prati, bagarre in diretta a Verissimo. Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin furiosa: «È impossibile crederti, Mark Caltagirone non aveva esclusiva con...

Verissimo : Pamela Prati vs Silvia Toffanin è già cult : «Buona vita, Pamela. Riprenditi anche fisicamente»: è così che Silvia Toffanin si congeda da Pamela Prati, al termine dell’anticipata intervista televisiva in onda sabato 11 maggio a Verissimo. Poteva essere l’ennesima ospitata della showgirl in tv, a parlare ancora una volta della soap del matrimonio annullato con il fantomatico Marco Caltagirone. Si è trasformata in una vera e propria resa dei conti, ...

Verissimo - Pamela Prati mostra la foto di Caltagirone alla Toffanin : Dopo ben 30 minuti di assenza, Pamela Prati torna in studio e mostra alcune immagini del suo fidanzato alla padrona di casa