Multa Agcom | Sky replica | «Ricorreremo al Tar»

L’Agcom ha Multato Sky Italia per 2 - 4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio : L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i

Servizio clienti troppo lento a rispondere - TIM Multata dall’AGCOM : Il Servizio clienti TIM è troppo lento a rispondere alle chiamate secondo l'AGCOM: l'Autorità ha deciso di multare l'operatore, tenendo comunque conto di alcune "attenuanti". L'articolo Servizio clienti troppo lento a rispondere, TIM multata dall’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - AGCOM : Multa da 1 milione di euro a Sky che annuncia ricorso : Mano pesante dell' AGCOM nei confronti di Sky Italia alla quale viene comminata una multa da 1 milione di euro per non aver ottemperato alla diffida impartita nel febbraio 2018 relativa al ripristino ...

Fa disinformazione pericolosa. Agcom Multa Life 120 Channel per "Il cerca salute" con Adriano Panzironi : È un giornalista che parla di medicina e di scienza senza averne le competenze, dispensa consigli nutrizionali e di salute senza essere un esperto, fa attività di promozione di integratori da lui ...