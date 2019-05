Maestro di asilo di Lamezia Terme arrestato per abusi sui minori

Lamezia - Maestro di asilo di 64 anni arrestato per violenza sessuale su minori : Un insegnante di 64 anni di una scuola materna di Lamezia Terme è stato arrestato : faceva spesso sedere sulle sue gambe o in braccio le bambine, toccando loro i glutei e le parti intime, con strofinamenti e gesti diretti a compiere atti sessuali. A incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere installate in classe.Continua a leggere

