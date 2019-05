Il M5S chiude per sempre al Pd Impossibile collaborare in futuro

‘Diffondono fake news’ : Facebook chiude 23 pagine (metà a favore di M5S e Lega) : Diffondevano disinformazione e violavano la policy del social network in tema di autenticità: questi i motivi per cui 23 pagine italiane sono state chiuse. Tra queste, molte pagine non ufficiali a sostegno dei partiti di governo

Ilva - Emiliano : “M5S non ha mantenuto promesse. Chiuderla se si ha il coraggio - la gente non può continuare a morire” : “Il M5s non ha mantenuto le promesse. Se non si ha il coraggio di Chiuderla, allora va rivoluzionata dal punto di vista tecnologico. La gente non può continuare a morire per produrre acciaio”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Taranto dopo il vertice in prefettura con i ministri Di Maio, Lezzi, Bonisoli, Grillo e Costa. L'articolo Ilva, Emiliano: “M5s non ha mantenuto promesse. Chiuderla se si ha ...