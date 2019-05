Formula 2 | Mick Schumacher la combina grossa a Montecarlo | manda in testacoda la Calderon

Formula 2 - Mick Schumacher super in qualifica a Montecarlo : “su questa pista non c’è un attimo di respiro” : Il pilota tedesco della Prema ha commentato la seconda fila ottenuta al termine delle qualifiche del Gp di Montecarlo di Formula 2 Mick Schumacher ha preso subito bene le misure del tracciato di Montecarlo, ottenendo un ottimo quarto posto in qualifiche che gli permetterà di scattare dalla seconda fila nel Gp di Formula 2. Boris HORVAT / AFP Interrogato sulla sua prestazione, il giovane tedesco del Team Prema ha sottolineato: “come ...

Formula 2 – Nyck de Vries trionfa a Barcellona : secondo Ghiotto - male Mick Schumacher : Nyck De Vries trionga nel gp di Spagna di Formula 2: il pilota olandese chiude davanti a Ghiotto e Ilott. male Mick Schumacher penalizzato per per non aver rispettato le giuste modalità di rientro in pista dopo essere finito fuori dal tracciato In attesa delle emozioni della F1, è la F2 a scendere in pista come antipasto di una giornata ricca di spettacolo che farà sicuramente felici gli appassionati delle 4 ruote. Sul circuito di ...

Formula 2 - Mick Schumacher : 'Sento ogni giorno di più ammirazione per mio padre' : "Quello che ha fatto mio padre è stato straordinario". Parola di Mick Schumacher , che conferma, come normale che sia, quanta ammirazione ci sia per papà Michael. Il giovane pilota a Barcellona , dove ...

Mick Schumacher punta la Formula 1 - ma senza fretta - : E il figlio d'arte per eccellenza del mondo dei motori ha già attirato su di sé attenzioni e complimenti in occasione dei test disputati a inizio aprile in Bahrain, in cui è riuscito a ottenere un ...

Mick Schumacher in Formula 1? Il giovane pilota non vuole affrettare i tempi : “l’obiettivo è quello - ma…” : Mick Schumacher ci va cauto: il giovane pilota figlio di Michael non vuole affrettare i tempi per arrivare in Formula 1 “L’obiettivo è arrivare in F1 ma senza affrettare i tempi, passo dopo passo“. Così Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael, in un’intervista alla Dpa. “Non mi paragono con nessuno dei piloti di oggi -aggiunge il pilota di F2- anche se ce ne sono di eccellenti ma è ovvio che ...

Formula 1 - Villeneuve spaventa Mick Schumacher : “se non sarà subito super veloce - la Ferrari lo brucerà” : Il canadese ha parlato della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando che rischia di bruciarsi se non sarà subito veloce Jacques Villeneuve non usa mezze misure nel parlare della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando come il giovane pilota tedesco rischia di essere bruciato dal Cavallino nel caso in cui non riesca ad essere subito veloce. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni del quotidiano svedese ...

Formula 2 - gara 2 firmata Latifi. Ghiotto fuori. Mick Schumacher 5° : Baku davvero da dimenticare per Luca Ghiotto. Niente punti per lui, in una gara 2 in cui si è passato più tempo dietro la Safety Car che non gareggiando. È finita con il risultato dal suo punto di ...

Formula 2 - Latifi vince Gara-2 a Baku e va in fuga nella classifica piloti : Mick Schumacher chiude quinto : Scattato dalla quarta casella, Latifi sfrutta al meglio gli episodi avvenuti in gara riuscendo a tagliare per primo il traguardo Grandissimi vittoria per Nicolas Latifi in Gara-2 di Formula 2 a Baku, il pilota canadese riesce a tagliare per primo il traguardo nonostante sia scattato dalla quarta casella al via. Un durissimo colpo per la classifica piloti, visto che Latifi aumenta il proprio vantaggio sfruttando l’uscita di scena di ...

Formula 2 - Jack Aitnen trionfa a sorpresa in Gara-1 a Baku : Mick Schumacher finisce a muro : Il pilota del team Campos taglia per primo il traguardo di Gara-1 a Baku, precedendo De Vries e King Una Gara-1 folle quella del Gp di Baku di Formula 1, caratterizzata da numerosi incidenti che hanno determinato l’ingresso in pista della Safety-Car. A vincere è Jack Aitnen, partito ottavo in griglia ma riuscito a sfruttare a proprio favore tutti gli avvenimenti successi durante la corsa. Completano il podio Nyck De Vries e Jordan ...

Formula 1 - niente test a Barcellona per Mick Schumacher : i motivi della scelta Ferrari : Il team di Maranello ha deciso di non far scendere in pista Mick Schumacher in occasione dei test di Barcellona, in programma dopo la gara La Ferrari sembra aver deciso, non sarà Mick Schumacher il rookie scelto per guidare la SF90 in occasione dei test di Barcellona, in programma la settimana successiva al Gp di Spagna. AFP/LaPresse Per regolamento, ogni team deve schierare un pilota esordiente (che non abbia partecipato a più di due gare ...

Formula 1 - Binotto : 'Mick Schumacher? Per lui è una sfida nuova - è sempre molto concentrato' : ' Mick Shumacher ? Valutare la sua prestazione sulla Ferrari è molto difficile, le condizioni meteo erano molto brutte, era la sua primissima giornata su una macchina di F1, era più importante la fase ...

Formula 1 – Binotto e l’esperienza di Mick Schumacher con la Ferrari : “ecco in cosa assomiglia al padre” : Mattia Binotto analizza l’avventura di Schumi Jr con la Ferrari nei test del Bahrain “Mick Shumacher? Valutare la sua prestazione sulla Ferrari è molto difficile, le condizioni meteo erano molto brutte, era la sua primissima giornata su una macchina di F1, era più importante la fase di apprendimento, si trova davanti una sfida nuova. E’ stato importante il suo modo di approcciare il test, non ha mai spinto al limite, ha ...

Dalla F2 alla Formula 1 - Mick Schumacher spiazza tutti : “è stato semplice adattarmi ai vari impegni” : Il giovane pilota tedesco è tornato a parlare della settimana trascorsa in Bahrain, caratterizzata dall’esordio in gara in Formula 2 e da quello nei test di Formula 1 E’ stata una settimana molto particolare per Mick Schumacher quella trascorsa in Bahrain, il giovane pilota tedesco infatti ha prima fatto l’esordio nel campionato di F2, per poi partecipare ai test di F1. AFP/LaPresse Giorni di lavoro intenso per Schumi Jr, ...

Formula 1 - che sorpresa per Mick Schumacher : il tedesco potrebbe scendere in pista nel Gp di Germania : Il giovane pilota tedesco potrebbe prendere parte alla prima sessione di prove libere del Gp di Germania, mettendosi al volante di Alfa o Haas Una settimana fa Mick Schumacher faceva il suo debutto su una monoposto di Formula 1, guidando nei test in Bahrain la Ferrari di Vettel e Leclerc. Un’emozione fortissima per il giovane tedesco, tornato poi in pista il giorno successivo al volante dell’Alfa Romeo ...