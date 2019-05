Falcone | Fava | ' giusto disertare bunker | basta con le passerelle'

Falcone : Salvini - 'Fava e Orlando non hanno fatto sgarbo a me - non è giornata polemiche' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "E' stata una bellissima giornata. Io leggevo sfracelli. Mi dispiace per gli assenti. Se Fava e Orlando hanno deciso di non esserci, non hanno fatto uno sgarbo a Salvini. Condivido parola per parola l'intervento di Maria Falcone. Oggi è il giorno dell'unità nazionale c

Falcone - politica divisa nel giorno della cerimonia : dopo Fava e Musumeci diserta anche Orlando : Divisioni politiche il giorno della commemorazione della morte del giudice, che venne ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci. Il presidente della commissione antimafia non sarà presente nell'Aula bunker di Palermo perché "hanno trasformato il ricordo del magistrato nel festino di Santa Rosalia".

"Un torto a Falcone". Matteo Salvini replica alle polemiche di Claudio Fava : “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ‘Radio anch’io’ sulle polemiche delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci.“Io faccio il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e con tutto il rispetto per ...

Claudio Fava : "Non andrò a ricordare Falcone nell'aula bunker. Interverrà Salvini - che invece dovrebbe ascoltare" : “Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti”, Claudio Fava annuncia con queste parole la sua assenza alla commemorazione del magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta, il 23 maggio 1992. Il presidente della Commissione ...

Falcone - Fava : “Non andrò a cerimonia. Salvini deve ascoltare”. La sorella : “I ministri rappresentano Stato” : Il presidente della commissione Antimafia siciliana non andrà alla manifestazione “ufficiale” per ricordare la strage di Capaci. Il motivo? “Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Fossi io la sorella di Giovanni Falcone avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti”. La sorella del giudice assassinato replica: “I ministri vengono, come sono ...

