Dramma in India | incendio in edifico per studenti | morti 19 ragazzi | si lanciavano nel

fanpage

(Di venerdì 24 maggio 2019) La tragedia ha devastato un edificio pera Surat. Le vittime sono tuttini tra i 15 e il 16 anni di età. La maggior parte di loro avrebbe trovato una morte orribile gettandosi volontariamente in strada per sfuggire alle fiamme. Feriti altri venti, ora ricoverati in gravi condizioni.