Corbyn:ok dimissioni May, ora si voti

Il leader laburistaritiene giusta e inevitabile la decisione della premier britannica di dimettersi, dopo lo stallo della Brexit, ma non crede che un nuovo leader Tory possa fare meglio e chiede "immediate elezioni" nel Regno Unito. La premier, spiega, "ha ammesso ciò che il Paese sa da mesi: che lei non può governare e neppure può il suo partito diviso e in via di disintegrazione".(Di venerdì 24 maggio 2019)