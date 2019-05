Astronomia | un nuovo algormitmo rivela 18 esopianeti

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sono 18 glidi dimensioni simili alla Terra scoperti di recente grazie ad una nuova tecnica. Nessuno di loro era stato rilevato finora, neanche dal telescopio spaziale Kepler, poiché gli algoritmi di ricerca non erano abbastanza sensibili nel rilevare pianeti di tali dimensioni. Nella ricerca di mondi lontani – spiega Global Science – gli scienziati utilizzano il metodo del transito, basato sull’analisi della variazione della luminosità della stella dovuta al transito del pianeta. Glidi dimensioni simili o maggiori a Nettuno o Giove – che attualmente costituiscono il 96% dei pianeti extra solari rilevati – producono variazioni di luminosità ben definite e facili da rilevare. Per i più piccoli, invece, la sfida diventa maggiore. Applicando unalgoritmo al metodo del transito un team di scienziati del Max Planck Institute for Solar System Research ...

