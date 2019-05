Zeman si racconta a 360° | “Non è stato un grande anno di calcio in Italia Non ho finito

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Zdenek. Il boemo parla di Serie A, di Nazionale e del suo futuro. Nel dettaglio,dà un suo giudizio sulla stagione che giunge al termine: “Brutta, perché in 50 anni sonofermo poche volte. In più non èundiin”. Sulla lotta scudetto, finita presto con la Juventus che ha fatto terra bruciata,aggiunge: “Sono otto anni che finisce prima di cominciare”. Sul rendimento di Cristiano Ronaldo, alla prima stagione con la maglia bianconera, aggiunge: “Un po’ peggio di Quagliarella. È un campione. Ma il salto di qualità della Juve non c’è. Senza Ronaldo aveva raggiunto due finali di Champions”.si aspettava di più da alcune squadre: “Il Napoli di Ancelotti, ma aprire un nuovo ciclo non è facile. L’Inter si ritrova a ...

