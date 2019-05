Programmi TV di stasera - giovedì 23 maggio 2019. Su Rai3 «Fai bei sogni» : Barbara Ronchi e Nicolò Cabras in Fai bei sogni Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango - Replica Fiction di Alberto Sironi del 2016, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Viene trovato il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Si tratta di Gerlando Nicotra, contabile dell’impresa edile che gestisce il cantiere dove è morto. Numerosi indizi convincono ben presto ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 22 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Europee – Spot - Programmi - siti ufficiali : che confusione fuori dai social. Ecco come i partiti hanno fatto campagna sul web : Da un video di 20 secondi di Matteo Salvini a un sito realizzato apposta dal M5s (dove Luigi Di Maio non compare) fino al programma “vecchia maniera” del Pd. Com’è che le forze politiche che si presentano alle elezioni comunicano le loro linee-guida per “cambiare l’Europa”, come tutti promettono? Messi da una parte banchetti e volantinaggi, ilfatto.it ha analizzato come i partiti promuovono i rispettivi ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 22 maggio 2019 : Shall We Dance Rai1, ore 21.25: Duisburg – Linea di sangue – 1^Tv Film Tv di Enzo Monteleone del 2019, con Daniele Liotti, Benjamin Sadler, Anna Ferzetti, Brenno Placido, Vincenzo Ferrera. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Un eccidio che ha scosso l’Europa intera. Una lunga scia di sangue che dalla cittadina tedesca di Duisburg riporta dritto sull’Aspromonte mostrando agli occhi del mondo che la malavita calabrese non è ...

Casting per Programmi tv di Magnolia e per 'L'amica geniale' : Sono aperte le selezioni per alcuni programmi tv prodotti da Magnolia. Inoltre, l'agenzia Renate Casting cerca giovani e giovanissimi per una serie televisiva e un nuovo film. Magnolia Per la casa di produzione Magnolia, ben nota per la realizzazione di importanti programmi televisivi, sono attualmente in corso numerosi Casting. Per quanto riguarda la prossima edizione de Il Collegio, in onda su RAI 2, si cercano ragazzi e ragazze di età ...

Ricerca sulle metastasi : 20 milioni di euro all’anno per 9 Programmi speciali - risultato concreto del 5X1000 : Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro annuncia la partenza di tre nuovi programmi speciali sostenuti dal 5×1000, della durata di sette anni e dedicati allo studio delle metastasi. AIRC rafforza così l’impegno per affrontare la malattia metastatica, già al centro di altri sei programmi speciali 5×1000 attivati nel 2018. Il nuovo finanziamento di oltre sei milioni di euro porta così l’investimento annuo complessivo su questo fronte a ...

Programmi TV di stasera - martedì 21 maggio 2019. Su Rai1 «La Nostra Terra» - su Canale 5 «Come un gatto in tangenziale» : Sergio Rubini e Stefano Accorsi in La Nostra Terra Rai1, ore 21.25: La Nostra Terra – 1^Tv Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma vi rimane come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma ...

Elezioni europee 2019 : le liste e i Programmi : Elezioni europee in Italia, Domenica 26 maggio 2019 si vota il rinnovo dei rappresentati del Parlamento Europeo: vediamo...

Elezioni europee 2019 : i Programmi dei principali partiti italiani : Chi votare alle Elezioni europee 2019 in Italia? Domenica 26 maggio alle urne gli elettori troveranno una scheda con i...

Assemblea Mondiale della Salute : l’Italia discuterà sui Programmi sanitari di emergenza e copertura sanitaria : Oggi si aprirà, a Ginevra, la 72esima Assemblea Mondiale della Salute, l’organo decisionale principale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si riunirà al Palazzo delle Nazioni Unite, fino al 28 maggio, con le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione. Anche l’Italia sarà presente nonché promotrice di una proposta di risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Salute sulla trasparenza delle ...

Programmi TV di stasera - lunedì 20 maggio 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con le inchieste di «Report» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - La luna di carta - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Quando Angelo Pardo, informatore medico dalla vivace vita sentimentale, viene ucciso con un colpo a bruciapelo in casa sua, la pista più probabile è quella passionale. Montalbano però non si lascia ingannare dalle apparenze, tanto più che cominciano a saltar ...

NCIS 16 e FBI su Rai2 tra furti di informazioni e Programmi di protezione : anticipazioni 19 e 26 maggio : Nuova serata crime su Rai2 dove proprio oggi, 19 maggio, torneranno in onda in coppia NCIS 16 e FBI. L'appuntamento con le due serie è fissato per le 21.10 con due nuovi episodi ad un passo dalla pausa ormai prossima. Presto la programmazione Rai cambierà a favore del palinsesto estivo e proprio FBI si prepara a chiudere i battenti con l'episodio numero 12 il prossimo 2 giugno. Sarà proprio la prima domenica del mese prossimo ad ospitare gli ...

Programmi TV di stasera - sabato 18 maggio 2019. La finale dell’ESC 2019 o la semifinale di Amici? : Mahmood Rai1, ore 20.35: Eurovision Song Contest 2019 – finale La finalissima della la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest, condotta da Flavio Insinna e Federico Russo. 26 Paesi si contenderanno il titolo in questo evento musicale, in diretta da Tel Aviv. Nel dettaglio Flavio, Federico e Mahmood saranno protagonisti nell’anteprima dalle 20.35 circa alle 21.00, momento in cui comincerà la diretta mondiale. Eurovision ...