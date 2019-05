Il Segreto | la vita di Elsa appesa a un filo | la Laguna ha una grave malattia

Il Segreto - spoiler spagnoli : Elsa e Matias lottano tra la vita e la morte : La fortunata soap opera iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Dalla Spagna arriva una notizia sconcertante sul destino di due storici personaggi. Si tratta di Elsa Laguna e Matias Castaneda, che si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero verrà a conoscenza di avere una malattia incurabile, a seguito delle torture subite quando era reclusa in prigione da una detenuta ...

Il Segreto - spoiler : Prudencio in fin di vita dopo aver salvato Julieta : Gli ascolti della telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere positivi. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Prudencio Ortega si ritroverà a lottare tra la vita e la morte, dopo aver protetto Julieta Uriarte con la complicità di Mauricio. Il fratello di Saul verrà ferito gravemente a seguito dello scontro avuto con Lamberto e i suoi ...

Salute : nello “sdijuno” abruzzese il Segreto della longevità - la scoperta dei ricercatori : L’Abruzzo, nota regione degli arrosticini, è figlia di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Argomenti, questi, che tornano nella ricerca del’Università di Teramo che ha da poco concluso uno studio “Centenari” della regione e sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche metaboliche della popolazione abruzzese tra i novanta e i cento anni. In totale sono 150 i Comuni della Regione con un ...

Anticipazione Il Segreto - Prudencio salva Julieta : l’Ortega in fin di vita : Il Segreto anticipazioni: Prudencio e Mauricio rapiscono Julieta prima delle sue nozze con Saul Le anticipazioni de Il Segreto segnalano il rapimento di Julieta, a poche ore dal suo matrimonio con Saul. Finalmente i due innamorati di Puente Viejo decidono di coronare il loro sogno, diventando marito e moglie. Ma accade qualcosa di davvero inaspettato. […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Prudencio salva Julieta: l’Ortega in fin ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 14 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Antolina tratta Elsa come una schiava, ad Acacias diventa sempre più salda l'alleanza tra Ursula e Samuel.

Il Segreto anticipazioni : Fernando vedovo - Maria e Matias in fin di vita : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo fa scoppia una bomba durante le nozze di Fernando Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una vera e propria tragedia. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, Severo mette in atto una vendetta molto pericolosa contro Donna Francisca, che però lo porta a cadere nella disperazione. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Fernando vedovo, Maria e Matias in fin di vita ...

Il Segreto - trame spagnole : Maria e Matias in fin di vita - la moglie del Mesia muore : Clamorosi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 13 al 17 maggio in Spagna. Le anticipazioni svelano che una bomba creerà morti e feriti al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Se Matias e Maria risulteranno tra i feriti più gravi, la moglie del Mesia perderà la vita. Il Segreto: Lola assunta da Prudencio Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 13 al 17 maggio, svelano che ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta viene rapita - Prudencio in pericolo di vita : Nella soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra i colpi di scena sono a non finire. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che Julieta Uriarte, proprio il giorno più importante della sua vita, ovvero quando avrebbe dovuto sposare Saul Ortega, verrà portata in una casa situata nel bel mezzo della foresta. I rapitori della nipote di Consuelo ...

Il Segreto Anticipazioni 8 maggio 2019 : Maria preoccupata per la vita di Emilia e Alfonso : Maria riceve una lettera anonima con la richiesta di riscatto per i suoi genitori. Se non pagherà quanto dovuto, i due verranno uccisi. Maria, Raimundo e Mauricio sospettano di Fernando.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 7 maggio 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Severo cerca di risolvere la questione delle acque contaminate, Felipe scopre che la storia tra Diego e Huertas è solo una farsa.

Il Segreto puntate spagnole : Elsa in fin di vita - la strana scelta di Antolina : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Elsa in carcere viene torturata Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto parlano di quanto accadrà a Elsa, la quale viene arrestata per colpa di Antolina. L’ex ancella riesce, ancora una volta, a vendicarsi della sua vecchia padrona, facendo in modo che finisca dietro le sbarre. Scendendo nel dettaglio, Antolina viene […] L'articolo Il Segreto puntate spagnole: Elsa in fin di vita, la strana ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac ed Elsa trascorrono la notte insieme scatenando l'ira di Antolina, ad Acacias nasce ufficialmente la coppia Arturo Valverde e Silvia Reyes.

Walter Nudo dopo operazione : nuova vita in un posto Segreto : Walter Nudo, dopo il malore e l’operazione. L’attore si sta ricaricando in un posto segreto. Ed è da solo Aveva fatto preoccupare fan e amici. Walter Nudo sembra si sia ripreso benissimo dopo il malore che lo ha colpito mentre era a Los Angeles e l’operazione in Italia. Un piccolo intervento che era andato bene, […] L'articolo Walter Nudo dopo operazione: nuova vita in un posto segreto proviene da Gossip e Tv.

Programmi TV di stasera - martedì 30 aprile 2019. Il Segreto e Una Vita sforano contro la seconda di The Voice : Elettra Lamborghini Rai1, ore 21.25: L’Aquila – Grandi Speranze – Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Gianni e Elena cercano di convincere i proprietari di Poggio a non vendere i terreni, Silvia continua nella ricerca di notizie sulla sparizione di sua figlia Costanza. Gianni ...