Il cervello delle donne lavora meglio a temperature più alte

Il cervello delle donne funziona meglio a temperature più alte : A differenza di quanto non avvenga per gli uomini, la performance lavorativa delle donne migliora a temperature più alte. Lo rivela uno studio condotto in Germania da Tom Chang, dell'Usc Marshall Schol of Business di Los Angeles, e da Agne Kajackaite, del Wzb Berlin Social Center, pubblicato su Plos One. Il cervello degli uomini, per contro, funziona meglio se le temperature sono basse ma la loro performance viene solo minimamente intaccata ...