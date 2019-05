Giappone | “si dice Abe Shinzo” Tokyo chiede all’occidente di rispettare l’ordine

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Illancia una richiesta a tutti i media internazionali: correggere al più presto l’erronea trasposizione in alfabeto latino del nome del premier nipponico, tutt’oggi conosciuto ai più come Shinzo Abe. L’annuncio, diramato martedì in conferenza stampa dal ministro degli Esteri Taro Kono, fa esplicitamente riferimento alla volontà che il primo ministro nipponico riceva lo stesso trattamento di altri leader asiatici. Letteralmente: “Si scrive Abe Shinzo, proprio come il presidente cinese Xi Jinping e il presidente sudcoreano Moon Jae-in“. Del resto, proprio come in cinese e in coreano, la corretta pronuncia dei nomisi prevede che il cognome preceda il nome proprio. Ma a partire dall’era Meiji – quando la struttura politica, sociale ed economica del Sol Levante fu modificata sulla base del modello occidentale – e per oltre un ...

