Condò | ' Jorge Mendes vuole portare Mourinho alla Juve'

(Di giovedì 23 maggio 2019) Continua il toto allenatore per lantus. Probabilmente già da questo weekend arriveranno importanti novità dal fronte della panchina bianconera, restano però attualmente continue le indiscrezioni che rimbalzano fra i vari media sportivi, spesso contrastanti. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo, diventato oramai uno degli opinionisti di riferimento di Sky, Paolo, che ha ribadito che l'obiettivo principale di, noto per essere fra gli altri l'agente sportivo di Cristiano Ronaldo e, è quello diil tecnico portoghesentus. Sarebbe una pista difficile però, come ribadito dal giornalista, in quanto per la società bianconera servirà un grande lavoro diplomatico con l'ambiente bianconero.vorrebbesulla panchina bianconera Lo Special One è un ex Inter, società in cui ha vinto nella stagione 2009-2010 il ...

