Windows 10 on ARM | in arrivo un’interfaccia Mobile

Windows 10 on ARM : supporto SMS su Lumia 950 XL : Il progetto Windows 10 on ARM non accenna a fermarsi, riuscendo addirittura a inviare messaggi di testo da un Lumia 950 XL. supporto Windows 10 on ARM Differenti sviluppatori indipendenti hanno lavorato al progetto di WOA testando le sue potenzialità su molti smartphone top di gamma. Abbiamo visto ottimi risultati sia sul Google Pixel che sul OnePlus 6T, mostrando alcuni problemi legati al notch e ai driver per la connessione Mobile. Fra i vari ...

Windows 10 on ARM si mostra su un OnePlus 6T [VIDEO] : Un utente twitter ci ha mostrato un video in cui mostra Windows 10 a bordo del suo flasgship Android OnePlus 6T. La notizia è stata pubblicata su twitter il primo Aprile e non è stata presa in considerazione in quanto le ipotesi riguardanti il pesce d’Aprile erano più che ovvie. Ma è tutto vero. Il video pubblicato non è un fake, ma un hack del tutto possibile. Touch works, UFS doesn’t, so the next step will have to wait for ...