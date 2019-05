The Sims 4 è disponibile gratuitamente su PC

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Se avete intenzione di ampliare la vostra libreria di giochi per qualche motivo, potreste essere interessati a sapere che The4 è attualmente gratuito su PC, riporta Eurogamer.net.Quando The4 è stato lanciato nel 2014, è stato abbastanza criticato, avendo abbandonato le funzionalità dei giochi precedenti - in particolare la struttura open-world del suo predecessore - per creare un'esperienza di simulazione di vita più compatta e focalizzata. In questi giorni, The4 è un'esperienza molto più consistente rispetto al lancio, grazie a sei espansioni, sette Game Pack, 14 Stuff Pack e una serie di aggiornamenti gratuiti.Leggi altro...

