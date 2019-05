Su Whatsapp dal 2020 arriva la pubblicità

Whatsapp Beta : modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

Se non l'avete ancora fatto - è ora di proteggere Whatsapp dal software spia : Una vulnerabilità nell'applicazione di messaggistica WhatsApp di Facebook ha permesso a degli hacker di diffondere software di sorveglianza su iPhone e smartphone Android con una semplice telefonata, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo spyware è stato sviluppato dal gruppo israeliano NSO e può essere installato senza lasciare traccia semplicemente ricevendo una chiamata. Oltretutto non è necessario rispondere alla chiamata stessa e ...

Whatsapp - come difendersi dalle spie : Non c’è un modo per prevenire l’attacco di Pegasus nemmeno con i software antivirus. L’unico modo per difendersi dalla falla Whatsapp è aggiornare

Whatsapp non funzionerà più su alcuni smartphone dal 2020 : La prossima dead line è il primo Gennaio 2020 quando WhatsApp smette di funzionare alcune versione vetuste di sistemi operativi constringendo gli utenti a prendere dei provvedimenti nei prossimi 7 mesi.

Alle strette finali la modalità scura di Whatsapp : le foto definitive : Nuovi dettagli sono emersi relativamente alla modalità scura di WhatsApp, funzionalità destinata a fare la sua apparizione molto presto data la buona mole di indizi che si stanno susseguendo via via nel corso di questi ultimi giorni. Come riportato da 'WABetaInfo', la beta contraddistinta dalla sigla 2.19.139, ha portato con sé alcuni tratti inediti della modalità a tinte scure, che dovrebbe consentire di salvaguardare il più possibile la durata ...

Colpiti dal virus Whatsapp con le chiamate? Come cercare di capirlo in 3 passaggi : La faccenda relativa al virus WhatsApp veicolato attraverso le chiamate dell'applicxazione di messaggistica è stata senz'altro l'assoluta protagonista di questa settimana: Come abbiamo avuto modo di raccontare, il pericolo reale è riconducibile ad uno spywerwe sviluppato da una società israeliana con l'obiettivo di entrare nei device di poveri malcapitati e semmai rubare preziosi dati sensibili. Ad oggi, la stessa WhatsApp non ha fatto sapere ...

Whatsapp beta continua a sviluppare la modalità scura e presenta un nuovo layout per 155 emoji : WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play beta, portando la versione dell'app a 2.19.139. La prima novità riguarda la modalità scura che possiamo vedere applicata per l'elenco chat, Stato e Chiamate in questo aggiornamento. WhatsApp beta 2.19.139 presenta inoltre un nuovo layout per 155 emoji disponibili ufficialmente in questa versione e sarà disponibile anche nella prossima versione stabile e ...

Un altro assaggio della modalità scura di Whatsapp : foto : Non si danno per vinti gli sviluppatori di WhatsApp, più che mai intenzionati a portare la modalità scura all'interno dell'app di messaggistica istantanea, allo scopo di far riposare gli occhi e di dare tregua alla batteria dei nostri smartphone. La funzione non è ancora disponibile, ma i developers stanno lavorando sodo per integrarla al più breve possibile. Nella versione beta 2.19.85, che potrete scaricare da qui su APKMirror (come semplice ...

Dal 1 gennaio 2020 Whatsapp non supporterà più gli smartphone Windows Phone : Chi sta ancora usando uno smartPhone con sistema operativo Windows Phone, come ad esempio i prodotti dell’ormai defunta gamma Lumia, dal 1 gennaio 2020 non potrà più accedere a WhatsApp. Non è una tempesta a ciel sereno, la notizia era nell’aria da diversi mesi, ora è arrivata la conferma ufficiale tramite il blog dell’azienda produttrice. Del resto, la versione di WhatsApp per Windows Phone non è più in sviluppo da tempo, e ...

Dal 31 dicembre 2019 Whatsapp bloccato e sospeso su tutti i Windows Phone : la lista completa : A partire dal prossimo 31 dicembre 2019, assisteremo a WhatsApp bloccato e sospeso per moltissimi device, considerando quanto emerso di recente. In particolare, a fare notizia è la totale rimozione del supporto da parte degli sviluppatori dell'app al mondo Windows Phone. Chiunque si ritrovi con un device di questo tipo, infatti, dovrà ripiegare su altro entro la fine dell'anno. Dopo il punto della situazione condiviso con voi lo scorso gennaio, ...