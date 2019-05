Meteo | in arrivo ondata di caldo record tra Israele e Territori Palestinesi

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali - rischio idrogeologico e idraulico : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’avviso per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo provocato da un minimo depressionario in avvicinamento dalle Baleari. L’Allerta codice giallo entrerà in vigore dalla mezzanotte alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso ...

Meteo Italia : maltempo in arrivo nel week end con temporali - grandine e nubifragi : Quest’anno la primavera sembra non voler proprio arrivare sulla nostra penisola. I valori di questo periodo sono piuttosto sotto la media, rispetto agli altri anni. Per vedere un tempo stabile e soleggiato bisognerà attendere ancora un po’. Sul fronte Meteo infatti, è previsto un peggioramento per il week end alle porte ed interesserà gran parte delle regioni. L’Italia attualmente si trova intrappolata in un vero e proprio vortice di bassa ...

Meteo weekend : in arrivo pioggia e freddo : Le previsioni ci dicono che anche il weekend sarà rovinato dal maltempo. Tra sabato 18 e domenica 19 maggio l'Italia sarà infatti di nuovo in balìa di un carico di piogge, ma non su tutto lo Stivale. Nella giornata di oggi, 16 maggio, la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente sul Meridione, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì 17 finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

Meteo - le previsioni di giovedì 16 maggio : in arrivo una nuova perturbazione : Il freddo e il maltempo si stanno spostando al Sud con piogge molto intense su Sicilia e Calabria. Una breve tregua è attesa venerdì e poi – per l'ennesimo fine settimana – è in arrivo una nuova perturbazione atlantica.

Living Planet Symposium : in arrivo tecnologie satellitari per previsioni Meteo più precise : Tra gli argomenti trattati in questi giorni al Living Planet Symposium, in corso a Milano, anche le nuove tecnologie satellitari che si preparano a cambiare la meteorologia, progettate per studiare i venti, analizzare la composizione delle nubi e monitorare i fulmini in tempo reale: consentiranno di avere previsioni sempre più accurate, anche per la gestione dei fenomeni estremi. Il Living Planet Symposium è la più grande conferenza ...

Meteo - freddo in Trentino Alto Adige : temperature inferiori alla media - nuova perturbazione in arrivo : Il Trentino Alto Adige oggi si sveglia con sole, vento fresco e temperature inferiori alla media stagionale, dopo la neve sulle montagne e la pioggia dei giorni scorsi e prima di una nuova perturbazione prevista da giovedì. Trento e Bolzano oggi hanno fatto registrare +10°C, Rovereto ed Arco +12°C, Merano +11°C, Bressanone +9°C. A Dobbiaco, Monguelfo e Solda in Alto Adige si sono rilevati -2°C. Sulle montagne, la stazione di rilevamento posta ai ...

Previsioni Meteo estate : in arrivo una stagione rovente - fino a 44 gradi al Sud : Siamo oramai giunti quasi alla metà del mese di maggio, anche se il clima è ancora piuttosto incerto, e l'estate è praticamente dietro l'angolo. Manca poco più di un mese e la stagione estiva entrerà nel vivo. Proprio per questa ragione, in molti si chiedono quali siano le Previsioni meteo per i mesi che verranno. Come ben sappiamo, è la stagione del mare, del sole e del divertimento, ed essendo così, le temperature rispetteranno questo andazzo. ...

Meteo Milano - maltempo in arrivo : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 12 di oggi, sabato 11 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Meteo - torna l’autunno : in arrivo pioggia - neve e grandine. Calano ancora le temperature : Che tempo farà oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12? Su tutta Italia torna l'autunno, con pioggia, vento, grandine ed anche neve a bassa quota, con un calo generalizzato delle temperature, giù fino a 10 gradi al Nord: ecco l'elenco delle regioni a rischio maltempo, che continuerà anche nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Meteo : vasta irruzione fresca in arrivo - allerta temporali stasera : La primavera è nuovamente pronta a travestirsi d'autunno e lo farà a partire da oggi pomeriggio quando una vasta perturbazione nord atlantica molto fresca per il periodo varcherà l'arco alpino...

Meteo - temporali e neve in arrivo : sarà un weekend ‘polare’ : temporali e freddo: la primavera tarda ad arrivare. Ad essere interessate, fanno sapere gli esperti del team ilMeteo.it, soprattutto le regioni settentrionali e poi quelle del Centro-Italia. L’assenza dell’alta pressione e la conseguente scarsa stabilità atmosferica costringono infatti la penisola a rimanere spesso nel mirino delle perturbazioni atlantiche e una di queste sta interessando già alcune zone del Paese. Il nuovo ...

Previsioni Meteo weekend 11-12 maggio : tempeste di grandine e vento in arrivo : Continua la bizzarra primavera, perché dopo una piccola tregua di qualche giorno tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, nel weekend dovrebbe tornare il maltempo un po' sparso in tutto il territorio italiano. Le Previsioni del meteo per 11 e 12 maggio, infatti, sono tutt'altro che positive e non preannunciano nulla di buono. Secondo quanto si apprende dal sito de Il meteo.it, è in arrivo un altro vortice polare di aria fredda che a breve investirà il ...

Meteo : vasta perturbazione in arrivo - torna la pioggia oggi : Tempo nuovamente in peggioramento sulla nostra penisola e questa volta principalmente sulle regioni del nord, dopo appena 24 ore di pausa dopo l'ondata di freddo eccezionale occorsa nel week-end....