Lo stato di New York vuole multare chi attraversa la strada guardando lo smartphone

Draft Lottery NBA – I Pelicans pescano la 1ª scelta - Zion Williamson commenta : “mai stato a New Orleans - porterò la mia voglia di vincere” : I New Orleans Pelicans pescano la prima scelta al Draft che si tradurrà, con grande probabilità, in Zion Williamson: il prodotto di Duke pronto a portarsi dietro la sua voglia di vincere Nella notte italiana si é svolta la Draft Lottery NBA, la classica lotteria che assegna le pick del prossimo Draft. Scoperto il proprio ordine di scelta, ogni franchigia ha iniziato a pianificare le proprie strategie in vista del futuro. I New Orleans ...

stato-mafia - chiesti 9 anni in appello per Mannino. L’ex ministro : “Fake news contro me” : La condanna a 9 anni e' stata chiesta per Calogero Mannino nel processo d'appello Stato-mafia. "In riforma alla sentenza di primo grado si chiede la conferma penale dell'imputato e la condanna a 9 anni di reclusione, cosi' come chiesto dal pubblico ministero in primo grado": cosi' il pg Giuseppe Fici, al termine della requisitoria, ha formulato la richiesta di pena per l'ex ministro Dc, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Il ...

Alitalia - Di Maio : "In newco presenza massiccia dello stato" : ... una presenza massiccia dello Stato nella newco come garanzia affinché il piano industriale sia coerente e competitivo, con la partecipazione diretta del ministero dell'Economia e delle Finanze e di ...

News Gf - Mila ancora innamorata di Alex Belli? Parla Gennaro : “Lui è stato bravo” : Gossip Grande Fratello, Mila Suarez e Alex Belli confronto in Casa: cosa è successo Il confronto tra Mila Suarez e Alex Belli al Grande Fratello è stato uno dei punti all’ordine del giorno della puntata di ieri sera. I due ex fidanzati non si vedevano da mesi, da quando si sono lasciati, e trovarselo davanti […] L'articolo News Gf, Mila ancora innamorata di Alex Belli? Parla Gennaro: “Lui è stato bravo” proviene da Gossip ...

L’FBI ha arrestato il leader di una milizia civile accusata di arrestare illegalmente migranti in New Mexico : Sabato l’FBI ha arrestato il leader di una milizia civile accusata di arrestare illegalmente migranti in New Mexico, lungo il confine con il Messico. Il procuratore generale del New Mexico Hector Balderas ha detto che è stato arresto il leader

New York - arrestato con due taniche di benzina nella cattedrale di Saint Patrick : aveva un biglietto per Roma : aveva acquistato un biglietto di sola andata per Roma Marc Lamparello, il 37enne arrestato due giorni fa all’ingresso della chiesa di Saint Patrick, la cattedrale di New York, con due taniche di benzina e degli accendini. Secondo la polizia, l’uomo, un insegnante di filosofia, avrebbe dovuto imbarcarsi giovedì pomeriggio dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey, diretto in Italia. È tra l’altro emerso che Lamparello, fermato mercoledì sera ...

USA - cresce la produzione manifatturiera nello stato di New York : In forte rialzo l'indice manifatturiero Empire State di New York che si è portato ad aprile 10,10 punti dai 3,70 di marzo. Il dato risulta al di sopra delle attese degli analisti che stimavano un ...

Epidemia di morbillo a New York - il sindaco De Blasio dichiara lo stato di emergenza sanitaria : Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a causa dell’Epidemia di morbillo diffusasi a Brooklyn e ha ordinato la vaccinazione obbligatoria in quattro aree di Brooklyn più a rischio, con multe fino a mille dollari per chi non si attiene....