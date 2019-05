Live Non è la D’Urso | ospiti e anticipazioni 22 maggio 2019

Live-Non è la D'Urso anticipazioni di questa sera : ospite Eliana Michelazzo : questa sera andrà in onda la decima puntata di Live-Non è la D'Urso alle 21:25 su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, tanti gli ospiti e gli argomenti che saranno trattati in puntata ma l'argomento principale sarà l'intervista esclusiva ad Eliana Michellazzo. Nei giorni scorsi non solo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste ma ha anche aggiunto che anche lei è stata fidanzata per anni con un ragazzo che non esiste. Il caso di Pamela ...

Tennis - Victoria Azarenka : “Prima della nascita di mio figlio giocare era la mia vita - adesso non lo è più allo stesso Livello” : E’ una Victoria Azarenka a metà tra il suo lato intimo e la sua parte battagliera, quella che si racconta alla BBC parlando di diversi aspetti della sua carriera, del Tennis e della sua vita. La trentenne bielorussa, già numero 1 del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open, ricorda tutto il periodo della maternità, delle battaglie legali per avere l’affidamento del figlio e del cambiamento delle regole sulla maternità a ...

Live Non è la d’Urso anticipazioni : Barbara chiude fra 5 puntate : Barbara d’Urso: svelata la data di chiusura di Live Non è la d’Urso Ormai la stagione televisiva si sta avviando alla chiusura. E sono stati tanti i telespettatori in questi giorni sui social a chiedersi quando terminerà Live Non è la d’Urso. E dopo tanto parlare, ecco finalmente svelata la verità: Live di Barbara d’Urso terminerà Mercoledì 19 Giugno. A dare in anteprima la notizia è stato il blogger Davide Maggio ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a Livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

Non sono pazza! A Domenica Live scontro tra Mila Suarez e Alex Belli : Mila Suarez è stata ospite di Domenica Live dove ha ritrovato l'ex fidanzato Alex Belli, lo scontro tra i due è stato impossibile da evitare e lei ha continuato ad inveire contro tutti. La ex gieffina e l’attore, che sono stati fidanzati a lungo, si sono detti addio tra non poche polemiche: lei lo ha accusato più volte di averla abbandonata in un momento delicato e, anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16, la ...

Milan-Frosinone : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale Live (2-0) : Milan-Frosinone: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Milan-Frosinone; secondo tempo 66′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DEL MILAN, SUSO! PUNIZIONE PERFETTA DELLO SPAGNOLO, CHE COLPISCE LA TRAVERSA INTERNA E SI INSACCA IN RETE BATTENDO BARDI. 65′ Cambio per il Frosinone: esce Trotta ed entra Dionisi. 62′ Milan adesso in gestione del pallone, col Frosinone che trova difficoltà nel ...

Domenica Live - resa dei conti al GF tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei : «Non voglio più ascoltarti - vai dalla tua fidanzata» : Puntata finale di Domenica Live di Barbara D'Urso. Consueto parterre di opinionisti. Tutti contro Mila Suarez accusata di fare la vittima e di non essere in grado di difendersi. Prima del...