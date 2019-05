Il multiplayer di Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un nuovo video

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il(arcade)è stato protagonista di un recente trailer chela modalitàin azione. Ilè stato condiviso da PlayStation Access.Come riporta Spark Chronicles, ildura circa 10 minuti ed oltre are le varie opzioni per le sfide, ci da un'idea delle varie piste e piloti che saranno a disposizione nel gioco completo, che ricordiamo sarà disponibile a giugno. Il titolo è un remake dell'opera originale pubblicata sulla prima PlayStation, è stato sviluppato da Beenox ed includerà tutti i tracciati e gli altri contenuti del capitolo originale ma anche qualche fresca novità tra nuovi kart e piste inedite. I giocatori avranno inoltre accesso ad un vasto sistema di personalizzazione relativo ai veicoli ed ai personaggi.sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 21 giugno, ...

