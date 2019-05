Figli a carico di stranieri | basta una certificazione per fregare l' erario

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne Gli extracomunitari devono solo presentare unadel consolato per dimostrare di avere in patria famiglia numerose. E in questo modo è molto più facile sottrarre soldi all'unadel consolato per dimostrare di avere in patria una famiglia numerosa. È questo l'assurdo cavillo che potrebbe permettere a migliaia di extracomunitari di sottrarre denaro all'Agenzia delle Entrate, gonfiando la dichiarazione del numero di famigliari a. Come riporta La Verità, lo Stato italiano è infatti tenuto ad accettere questa, senza poi però poterne veramente verificare i contenuti. E da dove arriva questo meccanismo? È una norma varata dal governo Prodi (296/2006). Questa rende possibile ai cittadini extracomunitari - quelli che secondo Tito Boeri dovrebbero "pagarci le pensioni" - una detrazione per carichi di famiglia. ...

orsomarrone : Figli a carico di stranieri: nessuno verifica - PastoreFrance : RT @adrianobusolin: Figli a carico di stranieri: nessuno verifica - hele_fr : RT @adrianobusolin: Figli a carico di stranieri: nessuno verifica -