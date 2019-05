Daniel Ricciardo F1 | GP Monaco 2019 | “Speravamo in risultati migliori | ma vedo la

VIDEO Daniel Ricciardo F1 - GP Cina 2019 : “C’era bisogno di questo risultato” : Il GP della Cina, valido per il Mondiale di F1, regala a Daniel Ricciardo ad alla sua Renault il primo ingresso nella Q3: “Sono contento per tutta la squadra, c’era bisogno di questo risultato anche per me, per la confidenza, per il mio sorriso, per tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Daniel Ricciardo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...