Caso Maugeri | la novità | ora la Procura chiede 60 milioni a Formigoni

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Pina Francone L'ex presidente della Regione Lombardia è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione Roberto, a febbraio, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dal Tribunale di Milano, nell'ambito del processo. Ora una, che pesa ulteriormente sulle spalle dell'ex presidente della Regione Lombardia: lacontabile glila restituzione di 60di euro. Il motivo? Danno erariale. Già, perché secondi i giudici, proprio alla cifra di 60ammontano i finanziamenti pubblici che sarebbero stati retrocessi agli imputati, dopo essere stati erogati dalla Regione Lombardia, con apposite delibere di giunta, alla fondazionea titolo di "funzioni non tariffabili", fino al 2011, così come riportato da La Stampa. Un ulteriore batosta per l’ex numero uno del Pirellone, al quale erano già stati ...

