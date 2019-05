SCUOLA Bambini e matematica | quel giusto mix di intuizione e libertà

Paura in una SCUOLA - crolla il solaio della palestra : terrore fra i bambini - ferito gravemente un operaio : Hanno sentito il boato e si sono molto spaventati i bambini che questa mattina si trovavano nella scuola elementare ‘Bartolo Longo‘ di Latiano, quando si è verificato il cedimento di una parte del solaio della palestra in ristrutturazione. Un operaio che si trovava in quel momento sul tetto, è precipitato ed e’ rimasto gravemente ferito. Lo riferiscono alcuni genitori dei piccoli alunni. Al momento dell’incidente i ...

Bidello uccide gatto a SCUOLA davanti ai bambini : “Nessun adulto è intervenuto per fermare il massacro” : “Un episodio di una gravità inaudita si è verificato nella scuola primaria Montale-Pettinalli di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Un gatto – spiega in una nota la Lega Nazionale per la difesa del Cane – si era introdotto nel plesso scolastico e, anziché farlo uscire, un Bidello lo ha preso a bastonate fino a farlo morire dopo un’ora di agonia. Il tutto è successo davanti ai bambini giustamente sconvolti per ...

Padova - si ribalta lo SCUOLAbus con i bambini a bordo : l'autista romeno è ubriaco - tenta la fuga : Ieri, alle 13.40 uno scuolabus percorre via Aganoor, ad Arqua Petrarca, comune di poco meno di duemila abitanti in provincia di Padova. Dentro ci sono una quindicina di studenti, alcuni sono alunni delle scuole medie, altri delle elementari, hanno tra i sette e i quattordici anni. Lo scuolabus svolt

Milano - presunta fuga di gas in una SCUOLA materna : evacuati 160 bambini : Una scuola materna è stata evacuata, a Milano, a causa di una presunta fuga di gas che si è verificata a metà mattinata. Ne ha dato notizia il 118, che ha precisato che nessuno dei 160 bambini presenti (accompagnati fuori dall’istituto da una ventina di adulti tra insegnanti e altro personale) ha avuto bisogno di andare al pronto soccorso anche se 14 minori e due insegnanti sono stati valutati sul posto per “sintomi alle vie ...

Una SCUOLA di Trieste vieta le foto di classe a fine anno : "Va tutelata la privacy dei bambini" : Nelle scuole è da sempre una consuetudine. Gli alunni e gli insegnanti si mettono in posa davanti alla lavagna, mentre un fotografo scatta. Un’istantanea, fatta firmare dai compagni di classe, che negli anni diventa un ricordo di “quando eravamo piccoli”. Succede così dalle elementari fino al liceo.Una consuetudine che si interrompe tra le polemiche a Trieste, dove la preside di una scuola primaria ha messo al ...

Umile spazzino regala 25mila dollari per far andare a SCUOLA 37 bambini svantaggiati : Zhao Yongjiu, spazzino di Shenyang, in Cina, ha donato 25.000 dollari negli ultimi 30 anni per finanziare l’educazione di 37 bambini nullatenenti. Se il lungo periodo vi fa sembrare la cosa banale, sappiate che l’uomo guadagna mensilmente 2.400 yuan (pari a circa 350 dollari), il che vuol dire che ha donato circa un quinti di quanto guadagnato in tutta la sua vita. Zhao, oggi cinquantaseienne, considera aiutare i bambini bisognosi un vero ...

Javier Zanetti a Taranto lancia una SCUOLA calcio per bambini della città vecchia 'Opportunità di riscatto' : Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di ...

Salvini : a SCUOLA va rimesso il grembiulino ai bambini : "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro. Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a San Giuliano, prima tappa del tour elettorale in Toscana. "Stiamo lavorando - ha ricordato - su tasse, ...