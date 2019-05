La pensione per i cani costa più dell' accoglienza per un migrante | Noi non

È iniziata la sospensione delle procedure per tenere in vita Vincent Lambert - l’uomo francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto : Oggi, è iniziata la sospensione delle procedure per tenere artificialmente in vita Vincent Lambert, un paziente francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto negli ultimi anni. Vincent Lambert ha oggi 42 anni e faceva l’infermiere. A seguito di

Padova - le salme della madre e dello zio erano nascoste in casa per incassare la pensione : La macabra e sacrilega 'strategia' con cui si garantiva una doppia pensione, era iniziata addirittura nel 2016, alla morte dello zio, un anziano di 87 anni, per poi essere replicata sei mesi fa quando a morire era stata la mamma. L'atroce e inimmaginabile segreto di Federico Bernardinello, un uomo di 55 anni residente a Ca’ Morosini, frazione di Sant’Urbano, comune di duemila abitanti in provincia di Padova, è stato svelato dai carabinieri con ...

The Jeremy Kyle Show - chiuso il programma dopo la sua sospensione. L’ad dell’emittente : “È il momento giusto per mettervi fine” : Il controverso programma televisivo The Jeremy Kyle Show chiude i battenti definitivamente in Gran Bretagna. Lo ha annunciato l’emittente Itv dopo aver già deciso la sospensione nei giorni precedenti. La trasmissione, concepita per trattare di liti familiari e tra conoscenti, era finita nella bufera a causa del suicidio di un partecipante, Steven Dymond di 62 anni, trovato morto il 9 maggio una settimana dopo la registrazione di un ...

Reggio Calabria : percepivano la pensione dei parenti defunti - denunciate 15 persone : Locri (Reggio Calabria) - Gli agenti della Guardia di Finanza di Locri, a conclusione di un'importante e scrupolosa indagine avviata mesi fa e denominata "Vita Eterna", nella mattinata odierna hanno denunciato 15 persone dopo aver scoperto una maxi-truffa portata avanti da questi soggetti che da diversi anni percepivano le pensioni dei rispettivi parenti deceduti. In totale, l'operazione illecita sarebbe costata all'Inps 500mila euro. Coinvolti ...

Ufficiale - la Figc squalifica i Raiola : tre mesi di sospensione per Mino : Vincenzo Raiola, della società Viesse Sport Limited, 10 Maccurtain Hill, Clonakilty, Cork, Ireland,, alla sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo nella misura, ...

Roma - il procuratore Pignatone va in pensione : da Ciancimino a Mafia capitale. Per la successione è sfida a tre : Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Pignatone. Il procuratore capo di Roma ha compiuto 70 anni e va in pensione. Tredici i magistrati che hanno presentato domanda al Csm per sostituirlo con tre nomi in pole position: il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, quello di Firenze, Giuseppe Caiazzo, e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Il quarto incomodo potrebbe essere Michele Prestipino, attuale aggiunto anche lui tra i ...

pensione di cittadinanza! Solo 86 euro per la nonnina di 106 anni : Quello di Ignazia Mula, pensionata di 106 anni, è un caso particolare, ma non certo l'unico. La centenaria, residente a Cala Gonone, nota e ambita località turistica della Sardegna, si è recata fino a Dorgali, in provincia di Nuoro, per ritirare la sua Pensione di cittadinanza, convinta di poter trascorrere il resto della sua vita in modo più dignitoso e, invece, quando si è presentata alle poste ha fatto l'amara scoperta. Solo 86 euro di ...

Altro che quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...

Volley - Finale Scudetto 2019 : nessuna sanzione a Perugia per il lancio di bottiglietta - multa a Civitanova e sospensione di Cormio : Titoli di coda sugli episodi accaduti nella gara-2 della Finale Scudetto di Volley maschile. Domenica pomeriggio, all’Eurosuole Forum, dalla panchina di Perugia era stata lanciata una bottiglietta d’acqua verso il pubblico di Civitanova. L’episodio, ripreso dalle telecamere, è stato subito censurato ma non sono arrivate sanzioni dalle Lega Volley. Il fisioterapista Tommaso Brunelli, autore del gesto, si è scusato tramite una ...