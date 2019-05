Torna AstroAcademy | la Scuola estiva di astronomia di Campo Catino

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo il grande successo delle precedenti edizioni,dall’11 al 14 luglio a, nel Comune di Guarcino (FR), l’: ladifinalizzata alla formazione dei docenti, dei divulgatori scientifici e degli operatori di Osservatori astronomici e Planetari. A organizzarla, la Commissione Didattica dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) con la collaborazione dell’Osservatorio astronomico die dell’Associazione Tuscolana di(entrambe Delegazioni UAI). L’Unione Astrofili Italiani è un ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per l’erogazione di corsi di formazione. Ladidell’UAI, inserita nella piattaforma del MIUR, è valida pertanto come corso di aggiornamento professionale per il personale docente ed è fruibile con il bonus messo a disposizione dal ...