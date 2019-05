Roma | diciannovenne uccide padre violento con un pugno all' orecchio | ' Tutti sapevano'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una tragedia nella tragedia, quella accaduta ieri mattina a Monterotondo, in provincia di, dove una ragazza di soli diciannove anni ha ucciso ilcon unall'nel tentativo di difendere se stessa e la madre dall'ennesima aggressione. L'omicidio I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, a Monterotondo. Deborah, appena, secondo quanto scrive Leggo, avrebbe sferrato un(e non una coltellata, come era trapelato erroneamente in un primo momento) indirizzato all'dela seguito dell'ennesima lite familiare. Intorno alle cinque del mattino, l'uomo avrebbe fatto ritorno a casa dopo l'ennesima sbronza, cominciando ad inveire contro la compagna, la figlia Deborah e l'anziana madre. Qualche ora più tardi, intorno alle otto, le tre donne insieme all'altra sorella avrebbero deciso di abbandonare il ...

