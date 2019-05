RISOTTO AL PESTO DI BASILICO CON FUNGHI E SPECK

cosacucino.myblog

(Di lunedì 20 maggio 2019)ALDICONALDICONIngredienti 400gr riso per risotti 700ml brodo vegetale circa una fetta dida 250gr 250gr( qualsiasi varieta’ ) 100gr digenovese 50gr parmigiano burro quanto basta Vino bianco mezzo bicchiere circa pepe sale e aglio Preparazione Preparare il brodo vegetale e mettetelo da parte,In una padella, fondete 30gr di burro circa.aggiungete l’aglio intero ( che dopo andrete a togliere )Versate ia pezzetti e loa cubetti Aggiustate di sale e pepe,Cuocete per circa 10 minuti Preparate il,In una pentola capiente, fondete circa 50gr di burro,Versate il riso,Fatelo tostare per qualche minuto e quindi sfumate con il vino bianco,Cuocete il riso, a fiamma moderata , lentamente.unendo un mestolo di brodo vegetale per volta e mescolando quasi di continuo, ...

