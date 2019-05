Lazio | la Nord saluta De Rossi | il resto dello stadio fischia

Calcio : dopo i cori razzisti di Milan-Lazio curva Nord biancoceleste fermata per un turno - ma con la condizionale : La squalifica c’è, anzi no. Questo il verdetto del Giudice Sportivo dopo aver esaminato le immagini relative ai cori razzisti contro Kessie e Bakayoko in Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La curva Nord biancoceleste è stata fermata per un turno, ma con la condizionale: in pratica, per i prossimi turni di campionato non dovranno essere udite, dal settore identificabile con la Nord, frasi a sfondo razziale, pena la chiusura ...

La polizia dell’Irlanda del Nord ha arrestato una donna di 57 anni in reLazione all’omicidio di Lyra Mckee : La polizia dell’Irlanda del Nord ha detto di aver arrestato una donna di 57 anni in relazione all’omicidio della giornalista 29enne Lyra Mckee, uccisa giovedì scorso a Londonderry durante gli scontri tra manifestanti e polizia. Martedì mattina la New IRA,

Lazio - Caicedo al primo gol sotto la Nord. Ora è lui l'uomo in più di Inzaghi : Felipe Caicedo, 30 anni. Getty Sul trono del gol. Quanto piace quella foto postata su Instagram. Verso i 16 mila like Caicedo con Immobile sotto la Curva Nord. Dopo il gol che ha lanciato la vittoria ...

Lazio - Caicedo : 'Che bello segnare sotto la Nord' : Un tocco, un gol e via. Caicedo affonda l'Udinese, chiude la pratica e riapre la corsa Champions. Non c'è proprio niente da fare, quando l'attaccante ecuadoriano apre le danze, la Lazio vince sempre. ...

Scorie nucleari : Nagra avvia trivelLazioni Lägern Nord : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Curva Nord Inter - nuovo comunicato contro Icardi : “Wanda rideva dopo la Lazio…” : Inter, la Curva Nord continua la propria crociata contro Mauro Icardi e Wanda Nara: “speculazione bella e buona” Sanare il rapporto tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi sembra essere impossibile. dopo una prima nota dei giorni scorsi, la Curva è tornata a parlare per chiarire alcuni aspetti della questione, prendendo le distanze dal calciatore dopo quanto accaduto. Di seguito la nota della Curva: “PUNTUALIZZAZIONE ...