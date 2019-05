repubblica

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il leader di Forza Nuova parlerà alle 18.30 in piazza Galvani. Gli universitari stanno cercando di forzare il blocco, la polizia li tiene a distanza.

Linkiesta : L’opposizione, in Ungheria, è stata fatta a pezzi dal Governo, delegittimata. Eppure i collettivi di resistenza per… - Nutizieri : I collettivi contro il comizio di Fiore a Bologna: una trentina in corteo - cronaca_news : I collettivi contro il comizio di Fiore a Bologna: una trentina in corteo -