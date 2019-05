Grande Fratello 16 | Barbara d' Urso sgrida chi insinua sui risultati del televoto

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè lasciata dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano il ragazzo.Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale Giorgio è ritratto in compagnia di una mora ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano Giorgio Tambellini. Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale è ritratto Giorgio in compagnia di ...

Grande Fratello 2019 - settima puntata in diretta : Giorgio ha lasciato Francesca De Andrè : Francesca De Andrè - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 arriva alla settima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della settima puntata 21.41: Anteprima con il sommario della ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umiliata : dopo le corna - il fidanzato la molla in pubblico : Finisce nel peggiore dei modi la storia tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. La nipote del Grande Fabrizio De Andrè ha scoperto le corna in diretta al Grande Fratello: lei nella casa e il suo fidanzato, fuori, tra le braccia prima di una bionda e poi, ultima bomba di Barbara D'Urso, di una m

Grande Fratello 16 - Ambra Lombardo : "Tina Cipollari può stare serena - sono una ragazza perbene. Il fratello e la nipote di Kikò fanno il tifo per me" : Ambra Lombardo, una delle concorrenti del Grande fratello 16, è tornata a parlare di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari con cui è nato un sentimento all'interno della casa di Cinecittà, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.L'insegnante e modella di origini siciliane, ovviamente, ha risposto ad una domanda riguardante la reazione a caldo non positiva, scriviamo così, di uno dei tre figli di Kikò e di Tina Cipollari che ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè scaricata da Giorgio su Instagram : «Abbiamo sbagliato entrambi» : A poche ore dalla diretta della settimana puntata del Grande Fratello 2019, Giorgio Tambellini ha lasciato Francesca De André via Instagram: «Abbiamo sbagliate entrambi,...

Grande Fratello : Vladimir Luxuria pronta a varcare la porta rossa! : Nuovo ingresso al Grande Fratello 16. Dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa arriva nella Casa un altro ospite: Vladimir Luxuria. A dare l’annuncio Barbara d’Urso, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’ex parlamentare... L'articolo Grande Fratello: Vladimir Luxuria pronta a varcare la porta rossa! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - l'anticipazione-bomba di Barbara D'Urso : "Chi entra nella casa stasera". Ma davvero? : Nuovo ingresso vip al Grande Fratello. Sarà Vladimir Luxuria, ex protagonista dell'Isola dei famosi, il nuovo ingresso nella casa di Cinecittà. L'ex parlamentare di sinistra si aggiunge così agli ospiti a tempo di Barbara D'Urso, Alberico Lemme e Guendalina Canessa, chiamati a turno ad animare il ca

Grande Fratello 16 - Giorgio Tambellini lascia la fidanzata Francesca De André : il post su Instagram : A poche ore dall'inizio della nuova puntata serale del Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André, ha condiviso un clamoroso post sul proprio profilo ufficiale Instagram con il quale ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa dalla relazione con la sua fidanzata.Come già sappiamo, in questi giorni, sono spuntate nuove foto di Giorgio Tambellini in compagnia di un'altra ragazza, Francesca Gottardi; poche ...

Al Grande Fratello Gennaro Lillio si dichiara a Francesca De André : Che tra Gennaro Lillio e Francesca De André l'attrazione sia alle stelle è noto a tutti: il ragazzo durante un confessionale ha confidato al Grande Fratello che se lei non fosse fidanzata la bacerebbe. Francesca De André e Gennario Lillio potrebbero essere a un passo dall'iniziare una love story. Il modello napoletano non ha mai negato il suo interesse nei confronti della nipote di Faber ma ha sempre rispettato la relazione che la ragazza ha ...

Nuovo Ingresso al Grande Fratello. E non è Eliana Michelazzo! : Un Nuovo Vip è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello. Ecco chi allieterà gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà. La conferma di Barbara D’Urso durante la diretta. Un Nuovo Ingresso a sorpresa è previsto nella prossima puntata del Grande Fratello. Dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa, un’altro personaggio noto è pronto a vivere nella casa di Cinecittà. Vi diciamo subito che non si tratta di Eliana ...

Grande Fratello 2019 - settima puntata in diretta : arriva Vladimir Luxuria : Barbara D'Urso - Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 arriva alla settima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni settima puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara ...

"Grande Fratello" - paura per Serena : scherza e balla - poi la brutta caduta - : Serena Granato Serena Rutelli ha fatto preoccupare i coinquilini nella casa del Grande Fratello dopo essere scivolata sul pavimento bagnato in prossimità del bagno A poche ore dall'inizio della nuova diretta del Grande Fratello 16, la gieffina Serena Rutelli è tornata a far parlare di sé, diventando protagonista di un momento nefasto. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stava lasciandosi abbandonare ad un ...