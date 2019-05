Giallo a Roma | trovato senza vita in strada Saor | il trapper di Centocelle

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano Giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Sassuolo-Roma 0-0 - punto che serve a poco ai Giallorossi : non basta l’assedio nel finale [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

Un Sassuolo fastidioso nella scarpa della Roma - i Giallorossi non sfondano al Mapei Stadium : la Champions si allontana : La formazione giallorossa non riesce a sfondare il muro del Sassuolo, incappando in un pareggio che potrebbe costar caro nella corsa Champions Una Roma brutta e opaca non va oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, un pareggio sanguinoso che potrebbe costare carissimo nella corsa alla prossima Champions League. Gli uomini di Ranieri non riescono a sfondare il muro neroverde, palesando limiti offensivi e soprattutto una mancanza di ...

Sassuolo-Roma - le formazioni ufficiali : Under per i Giallorossi : Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo serale in campo Sassuolo e Roma. Partita fondamentale per i giallorossi, la squadra di Ranieri è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League ma deve assolutamente vincere per sperare di rimanere in corsa. Il Sassuolo non ha più grandi obiettivi ma ha comunque intenzione di concludere al meglio la stagione. Ecco le formazioni ...

‘Vendi la Roma’ : esplode rabbia tifosi Giallorossi - in piazza contro Pallotta : Roma – “Venni la Roma e nun rompe li c…”. È solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta, in una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi societa’. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprieta’ e’ esploso dopo il mancato ...

Pier Carlo Padoan ‘bacchetta’ la Roma - lo sfogo del deputato e tifoso Giallorosso : E’ un tifoso giallorosso e, come tutti, non ha preso benissimo la scelta su De Rossi, che fa il paio alle ultime decisioni un po’ discutibili della Roma. Il deputato Dem ed ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, non si sottrae a rispondere ad una domanda sull’attuale momento della società capitolina. Queste le sue parole a margine della conferenza stampa per la presentazione del Piano per l’Italia, ...

Addio De Rossi alla Roma - Nainggolan punge il club Giallorosso : il tweet è velenoso [FOTO] : Il centrocampista belga ha commentato su Twitter l’Addio di Daniele De Rossi alla Roma, lanciando una frecciatina al club giallorosso “Che dire. Una storia già vista“, commenta così Radja Nainggolan l’Addio di Daniele De Rossi alla Roma. Il giocatore dell’Inter ha voluto così pungere il club giallorosso, facendo riferimento al trattamento avuto anche da Francesco Totti ormai due anni fa. Il belga non ha mai ...

Daniele De Rossi lascia la Roma : contro il Parma la sua ultima partita in Giallorosso : L’ultima partita di Daniele De Rossi da calciatore della Roma sarà quella contro il Parma, il 26 maggio pRossimo. Lo rende noto l’AS Roma con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. De Rossi non lascia il calcio, è scritto molto chiaramente, ma solo la Roma: a 35 anni sceglie di intraprendere una nuova avventura lontano dalla squadra alla quale è legato da sempre. Queste le parole del presidente del club, Jim Pallotta: “Per ...

Highlights Roma-Juventus 2-0 : VIDEO - gol e sintesi. Mirante decisivo - Giallorossi cinici : La Roma continua nella sua rincorsa verso la Champions League della prossima stagione, vincendo in casa con il punteggio di 2-0 contro la Juventus. Dopo un primo tempo nel quale i bianconeri hanno dominato la scena e nel quale Mirante ha tenuto a galla i suoi, nella ripresa i giallorossi sono usciti alla distanza, andando a segno nel finale prima con Florenzi, con un preciso tocco sotto su Szczesny, quindi con Dzeko in contropiede nei minuti di ...

Video/ Roma-Juventus - 2-0 - gol e highlights : i Giallorossi tengono il passo - Serie A - : Video Roma-Juventus, risultato finale 2-0,: i gol di Florenzi e Dzeko consentono ai giallorossi di rimanere in corsa per la Champions.