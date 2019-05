Conte | “Grave mettere in dubbio la mia imparzialità”

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) "non è una persona di garanzia. È espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza", firmato Giancarlo Giorgetti. Queste parole pronunciate durante un'intervista a La Stampa non sono piaciute al Premier, che le ha commentate a margine della sua vista nelle zone terremotate del centro Italia: "Attenzione, lo dico a tutti, in particolare alla forze politiche che sostengono questo governo: quando la dialettica trascende fino a coinvolgere il presidente del Consiglio fino ainla mia imparzialità, diventa non grave ma gravissimo". "Vorrei chiarire che il premier, sin dal principio di questa competizione elettorale, è rimasto sempre al di fuori della dialettica, questo ci tengo a precisarlo perché non troverete mai una mia dichiarazione a favore di una forza politica o dell'altra. Adesso nel rush finale vedo che le reazioni emotive si sono fatte ...

petergomezblog : Giorgetti: ‘Conte? Non è persona di garanzia’ Lui: ‘Grave mettere in dubbio mia imparzialità’ - gpsegala : RT @lauracesaretti1: Conte (no, dico, CONTE): “Quando la dialettica trascende fino a mettere in dubbio l’imparzialità del premier la cosa n… - Antiogu60 : RT @petergomezblog: Giorgetti: ‘Conte? Non è persona di garanzia’ Lui: ‘Grave mettere in dubbio mia imparzialità’ -