Assange | la Svezia chiede l' arresto per stupro

Assange accusato di stupro - procura Svezia chiede l’arresto : La procura svedese ha chiesto l'arresto per Julian Assange con l'accusa di violenza sessuale: il primo passo per la richiesta di estradizione dal Regno Unito. Lo scorso 13 maggio gli inquirenti svedesi avevano riaperto il caso per le accuse di stupro contro il fondatore di WikiLeaks, che si trova agli arresti in Gran Bretagna dopo l'espulsione dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra che gli aveva dato asilo. La procuratrice svedese Eva-Marie ...

Julian Assange - Svezia e Usa lo reclamano (per reati diversi). Ma la Brexit complica tutto : Il viceprocuratore svedese Eva-Marie Persson ha dunque deciso di proseguire nell’approfondimento delle indagini in relazione alle accuse di stupro contro Julian Assange, accantonate provvisoriamente il 19 maggio 2017, dopo che il fondatore e direttore di WikiLeaks si era reso irraggiungibile rifugiandosi nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra: “Dopo aver riesaminato le indagini preliminari svolte finora, ho concluso che ...

