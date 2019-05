huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Capita che il passato sia il modo migliore per leggere il futuro. Già nel 1941 Altiero Spinelli, redigendo con i suoi compagni Colorni e Rossi il Manifesto di Ventotene, anticipò la fine delle ideologie e predisse: le elezioni in Europa saranno una contesa tra forze europeiste e forze nazionaliste. Così è stato, ma il cammino dell’integrazione ha avuto un passo da gambero, si è passati dgrandi speranze al ritorno delle piccole patrie. Dal 1957 al 2007 i poveri sono scesi dal 41% al 14% della popolazione europea e la ricchezza delle famiglie è cresciuta di ben quattro volte, con una riduzione delle disuguaglianze che non ha avuto eguali nella storia. L’ultimo decennio di crisi ha invece capovolto questo processo. Si sta allargando la forbice tra i ricchi e poveri e tra regioni arretrate e sviluppate. Di questo parliamo ...

HuffPostItalia : Vincitori e vinti alle urne - adognunoilsuo : RT @___a__l__e__x_: Vincitori e vinti. E a terra, i pezzi di entrambi. - dedoraffa : RT @___a__l__e__x_: Vincitori e vinti. E a terra, i pezzi di entrambi. -