Di Maio ha detto che non ci sta a fare la moglie di Salvini

(Di domenica 19 maggio 2019) Chi è la mogie e chi il marito? Se lo sono chiesti in molti dopo una battuta che Matteoaveva lasciato cadere sabato 18 maggio in occasione di un intervento durante l'assemblea di Confagricoltura. "Voglio andare avanti e dare stabilità e governo a questo paese. Siamo in due e il marito vuole andare avanti" avevail vicepremier. Il riferimento era all'auspicio che il governo completi la sua legislatura e alle diatribe verbali con l'alleato pentastellato, ma restava il dubbio su quale ruolo nella coppia di coniugi il leader della Lega avesse ritagliato per se. Ci ha pensato Luigi Dia chiarire come stanno le cose. "Dico che""non si deve montare la testa, abbiamo fatto solo un contratto di governo ma non sono innamorato di lui, io sono innamorato della mia fidanzata" ha, ospite di 'Che tempo che fa'.

